Gewinne exklusive Tickets für Musical Summer of '85

Mit Sunshine Radio an die exklusive Vorpremiere vom Musical Summer of '85 - am Freitag, 11. November im Le Theatre Kriens - Luzern. Sunshine Radio verlost Tickets für die Show - Bewirb Dich jetzt mit einem Mail an wettbewerb@sunshine.ch und gewinn 2 Tickets für die exklusive Vorpremiere von Summer of '85 - am Freitag, 11. November 2016 im Le Theatre Kriens.

Welturaufführung: SUMMER OF '85 – das Musical

Die grossen Hitparadenstürmer der Achtziger Jahre sind die Grundlage für eine mitreissende, emotionsstarke Geschichte aus heutiger Zeit. Dazu: spektakuläre Tanzszenen die die Bühne des Musicalhauses der Zentralschweiz zum Zittern bringen. SUMMER OF 85 ist das neue Musical der Babyboomer-Generation und aller Jüngeren, die dem Charme der grossartigen Musik aus den 80s erlegen sind.