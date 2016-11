Mit der Migros Luzern ÖPPEREM E FREUD MACHÄ!

Mit der Migros Luzern und Sunshine "Öpperem e Freud mache" - unsere Liebsten sind uns am Wichtigsten.

Mit der grossen Sunshine-Adventsaktion kannst du jemand glücklich machen, der sonst kein so grosses Geschenk erhalten würde. Wer findest du hat ein besonderes Dankeschön verdient? Erzähle uns deine Geschichte des wunderbaren Menschen am Radio. Migros Luzern und Sunshine belohnen die schönsten Geschichten vom 1. bis 25. Dezember 2016 täglich mit einer 200 Franken Migros Geschenkkarte. Erzähle uns jetzt deine Geschichte auf 041 798 88 87 oder per Mail an: studio@sunshine.ch.

