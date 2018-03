Schweiz: Demos am Weltfrauentag

Anlässlich des Internationalen Frauentages haben in der Stadt Bern etwa 500 Frauen und Männer für Lohngleichheit demonstriert, wie die Organisatorinnen mitteilten. Mehrere Rednerinnen bezeichneten den Entscheid des Ständerats, die Unternehmen nicht zu Lohnanalysen zu verpflichten, als inakzeptabel. Seit 1981 sei die Gleichheit der Geschlechter in der Schweizer Verfassung verankert, jetzt müsse endlich die Lohngleichheit her. Auch der Gewerkschaftsbund kritisierte den Entscheid des Ständerats.