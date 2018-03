Schweiz: Einigkeit bei Pädophilen-Initiative

Über die Umsetzung der Pädophilen-Initiative besteht Einigkeit. Der Nationalrat hat am Mittwoch die letzten Differenzen ausgeräumt. Im Zentrum steht die sogenannte Härtefallklausel. Diese soll dem Gericht ermöglichen, in besonders leichten Fällen eine Ausnahme zu machen - etwa bei der Jugendliebe. So dürfe die Liebesbeziehung zwischen einem gerade erst Erwachsenen und einer noch knapp Minderjährigen nicht bestraft werden.