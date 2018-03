Baar/Neuheim: Bagger legt Stromleitung lahm

Jetzt ist klar, weshalb es heute Morgen in Baar und Neuheim einen Stromausfall gab: Grund war ein von einem Bagger beschädigtes Mittelspannungskabel. Der Kurzschluss führte zu Folgeschäden in der Schaltstation Baar-Unterdorf sowie an einem Mittelspannungskabel zwischen Zentrale 3 und Lättich in Baar. Mittlerweile haben alle Kunden wieder Strom.