Schweiz: Dieselfahrzeuge geraten ins Stocken

Nicht nur in Deutschland macht sich eine Anti-Dieselstimmung breit. Auch in der Schweiz verliert Diesel an Boden, wie eine Comparis-Studie zeigt: Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen habe ein Rekordtief erreicht.

Im Januar 2015 entfielen noch knapp 70 Prozent der treibstoff-spezifischen Suchabfragen auf Dieselfahrzeuge. Im Januar 2018 waren es weniger als die Hälfte.

Im gleichen Zeitraum hat die Nachfrage nach benzinbetriebenen Personenwagen um 50 Prozent zugelegt.