Baar: Diebe stehlen teure Skibekleidung

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Sportgeschäft in Baar ZG eingestiegen. Sie stahlen mindestens 200 Sportkleider im Wert von rund 100'000 Franken. Besonders Gefallen fanden die Diebe an Skibekleidung der Marke Descente.

Zugang zu den Räumlichkeiten des Sportartikel-Grosshändlers an der Ruessenstrasse verschafften sich die Täter gewaltsam zwischen Donnerstag 19 Uhr und Freitag 7.30 Uhr, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Aufgrund der grossen Warenmenge geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Die Kleider dürften in einem grösseren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wohin die Täter nach dem Raub fuhren, ist unklar.