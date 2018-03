Schweiz: Frauen sollen erst mit 65 in Rente gehen

Der Bundesrat will die Mehrwertsteuer für die AHV um bis zu 1,7 Prozent erhöhen. Frauen sollen erst mit 65 Jahren in Rente gehen. Diese Eckwerte hat der Bundesrat heute beschlossen. Zum Ausgleich für das höhere Frauen-Rentenalter sollen Varianten ausgearbeitet werden, erklärte Innenminister Alain Berset erklärt.

Die Reform der zweiten Säule will der Bundesrat in einer separaten Vorlage verfolgen. Die letzte Vorlage sollte AHV und obligatorische berufliche Vorsorge gleichzeitig ins Lot bringen. Das Stimmvolk verwarf die Rentenreform im vergangenen Herbst an der Urne.