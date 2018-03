Luzern/Greyerz: Pädophiler muss 16 Jahre in Haft

Ein gebürtiger Luzerner, der in Thailand über 80 Kinder sexuell ausgebeutet haben soll, muss 16 Jahre ins Gefängnis. Dies hat das Strafgericht in Greyerz entschieden.

Ausserdem muss sich der 72-Jährige einer Psycho-Therapie unterziehen und den drei Opfern, die am Prozess vertreten waren, eine Genugtuung bezahlen.

Der Mann soll zudem Tausende kinderpornografische Bilder geschossen haben. Auch habe er in seiner thailändischen Bar die Knaben pädophilen Kunden vermittelt.