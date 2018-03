Eishockey: Der EVZ gewinnt gegen Lausanne

Der EV Zug gewinnt auswärts in Lausanne vor 6'002 Zuschauer im Penalty-Schiessen mit 4 zu 3 und holt sich damit 2 Punkte. Die Zuger hätten mehrmals das Spiel schon während der regulären Partie entscheiden können, scheiterten aber immer wieder an Lausanne's Torhüter Cristobal Huet. In der Tabelle bleiben die Zuger auf Rang 2.

Die nächste Partie spielt Zug daheim am kommenden Samstag, 3. März 2018 gegen den HC Ambri-Piotta. Sunshine Radio ist ab 19.45 Uhr Live dabei.

Die weiteren Ergebnisse der 48. Runde in der National League:

Ambri - Kloten 5 : 3

Bern - Davos 2 : 0

Freiburg - Biel 2 : 1 nV

Lugano - ZSC Lions 3 : 1

SCL Tigers - Genf 1 : 3