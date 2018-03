Mit dem Fahrrad um die Welt

Mit dem Fahrrad und per Schiff um die ganze Welt. 13 Jahre waren die Innerschweizer Monika Estermann und Robert Spengeler unterwegs. Auf ihrer gemeinsamen Weltreise haben sie 64 Länder bereist und über 100‘000 Kilometer zurückgelegt. Was sie dabei erlebt haben, zeigen sie am Freitagabend, 2. März an einer Multimedia-Präsentation in der Gewürzmühle in Zug. Schon vorher schauen sie bei uns im Studio vorbei.