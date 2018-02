Rom: Die ewige Stadt in weiss

Das Kolosseum in Weiss, Schneeballschlachten auf dem Petersplatz: In Rom hat Schneefall das öffentliche Leben lahmgelegt. Die italienische Hauptstadt zeigte sich am Montagmorgen mit einer Schneedecke überzogen. Wegen des mehrstündigen heftigen Schneefalls kam es zu chaotischen Zuständen in der italienischen Hauptstadt. Im Bahn- und Flug- und Strassenverkehr gab es grosse Probleme. Die Armee räumte die Strassen. Schulen, viele Büros und Geschäfte blieben geschlossen. Rom erlebte den heftigsten Schneefall seit Jahren. In der Nacht auf Montag fegte auch ein eisiger Sturm durch die Ewige Stadt. Einige Bäume stürzten um, Autos blieben wegen des Schnees stecken.