Olympia: Gold, Silber und Bronze für die Schweiz

Die Skifahrer bescheren der Schweiz an den Olympischen Winterspielen in Südkorea einen ganzen Medaillen-Satz. Die Engelbergerin Michelle Gisin gewinnt Gold in der Kombination, die Unteribergerin Wendy Holdener sichert sich Bronze. Hinzu kommt die Silber-Medaille von Ramon Zenhäusern im Slalom. Michelle Gisin setzt sich mit fast einer Sekunde Vorsprung vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin durch. Lindsey Vonn, die Führende nach der Abfahrt, schied im Slalom aus.