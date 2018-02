Zürich: Juwelendiebe kommen ins Gefängnis

Die vier Männer, die in Lugano bei einem versuchten Juwelenraub verhaftet wurden, sind nun in verschiedene Zürcher Gefängnisse überführt worden. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt.

Die Polizei war am Montagmorgen bereits vor Ort, als die vier Osteuropäer zur Tat schreiten wollten. Die Verhinderung des Raubes gelang aufgrund einer gezielten Videoüberwachung.

Die Zürcher Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft hatten bei den Verhaftungen eng mit den Tessiner Behörden zusammengearbeitet.