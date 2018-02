Dodo trotz Zügelstress im Sunshine Studio

Der Schweizer Musiker und Hitproduzent Dodo ist im Zügelstress. Bis am 5. März muss er sein Musikstudio an der Pfingstweidstrasse geräumt haben. In diesem Studio hat er unzählige Hits produziert und die Räume stecken voller Erinnerungen. Sein neues Album „Pfingstweid“ ist ein Hommage mit Weggefährten und all denjenigen Künstlern, die er in den letzten 7 Jahren produziert hat.