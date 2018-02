Fussball - FC Zürich trennt sich von Trainer Uli Forte

Der FC Zürich trennt sich überraschend von Trainer Uli Forte. Als Nachfolger wurde der bisherige U21-Coach Ludovic Magnin vorgestellt. Dem FC Zürich lief es in den letzten Wochen nicht mehr so gut wie in den ersten Monaten der Saison. Doch hatte sich Forte mit seinem Team wieder gefangen. Den Verwaltungsrat des FCZ um Präsident Ancillo Canepa konnte der Aufschwung aber nicht überzeugen. Er entschied sich von Forte zu trennen. Ludovic Magnin unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2020.