Eishockey - Schweizer Nati ausgeschieden

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und Olympische Spiele - das scheint nicht mehr zu passen. Wie vor vier Jahren in Sotschi ist das Schweizer Team in Pyeongchang bereits in den Achtelfinals ausgeschieden: 1:2 nach Verlängerung gegen Erzrivale Deutschland. Nach nur 26 Sekunden der Verlängerung schoss Yannic Seidenberg die Deutschen in den Viertelfinal. Bereits begonnen hatte die Partie aus Schweizer Sicht miserabel. Nach nur neun (!) Sekunden wurde Cody Almond nach einem unnötigen Check gegen den Kopf mit einem Restausschluss unter die Dusche geschickt. Die Deutschen nutzten die Fünfminutenstrafe prompt zur frühen Führung durch Leonhard Pföderl.