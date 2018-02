Obwalden: Unfall mit Totalschaden

Am Sonntag um ca. 13.45 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Melchtalerstrasse vom Melchtal in Richtung St. Niklausen. Aus bisher unbekannten Gründen geriet sie mit ihrem Wagen im Bereich Muriholz ins Schleudern und kollidierte seitlich mit einem korrekt fahrenden Auto. Während der bergwärts fahrende Wagen durch die seitliche Kollision an die talseitige Leitplanke gedrückt wurde, schleuderte der talwärts fahrende Personenwagen an die bergseitige Böschung und anschliessend über die Fahrbahn ebenfalls in die talseitige Leitplanke. Beim Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Zudem wurde die talseitige Leitplanke erheblich beschädigt. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Obwalden abgeklärt.