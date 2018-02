Spreitenbach AG: 3 Tote in Wohnung aufgefunden

In einer Wohnung in Spreitenbach AG sind ein Ehepaar und ein Kind tot aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich gemäss Aargauer Kantonspolizei um ein Gewaltverbrechen. Eine der verstorbenen Personen dürfte das Delikt verübt haben.



Bei den aufgefundenen Toten handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 77 und 55 Jahren sowie einen vierjährigen Knaben, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Das Ehepaar wohnte in dieser Wohnung. Der Knabe stammte aus dem familiären Umfeld des Ehepaars.



Zur Klärung der genauen Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Baden bei den drei Leichen eine Obduktion im IRM Aargau angeordnet. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar.



Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Delikt durch eine der verstorbenen Personen verübt worden sein. Eine Schusswaffe konnte in der Wohnung sichergestellt werden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Untersuchung.



Nach einer Meldung von Angehörigen war die Polizei kurz nach Mitternacht zur Kontrolle an den Glattlerweg in Spreitenbach ausgerückt. Die Wohnung war verschlossen, weshalb ein Schlüsseldienst beigezogen werden musste.



Im Innern stiessen die Polizisten auf drei leblose Personen. Von Beginn weg wies die Situation gemäss Kantonspolizei auf ein Gewaltverbrechen hin.