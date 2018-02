Pyeongchang: Cologna holt Gold

Dario Cologna schaffte an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Historisches. Der 31-jährige Münstertaler gewann das Skating-Rennen über 15 km mit Intervall-Start auf überlegene Weise. Mit dem Gewinn seiner insgesamt vierten Olympia-Goldmedaille ist Cologna nun - gemeinsam mit Simon Ammann - der erfolgreichste Schweizer Winter-Olympionike aller Zeiten. Zudem ist er der erste Langläufer in der Geschichte der Winterspiele, der dreimal in Folge in der gleichen Disziplin (15 km) Gold gewinnen konnte.