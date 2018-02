Luzern: Vorsicht vor Telefonbetrügern

Unbekannte haben sich im Kanton Luzern in den vergangenen Tagen mehrmals am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben um so an Computerdaten und Bankdaten zu gelangen. Einmal waren sie erfolgreich.

Die Polizei ruft dazu auf, misstrauisch bei unbekannten Anrufern zu sein. Die Anzeige auf dem Telefon könne auch manipuliert sein.