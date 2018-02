Zentralschweiz: Recht friedliche Fasnacht dank Polizei

360'000 Fasnächtler sind in den vergangenen Tagen in der Stadt Luzern und auf der Landschaft unterwegs gewesen. Laut der Polizei verlief die närrische Zeit ohne nennenswerte Zwischenfälle. Es kam aber zu mehreren Festnahmen und Wegweisungen.

Aufkeimende Konflikte wurden durch die polizeilichen Interventionen entschärft und uneinsichtige Störenfriede weggewiesen oder vorübergehend festgenommen, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehrere verloren gegangene Kinder konnten den Eltern und Betreuern übergeben werden.

In der Stadt Luzern waren zwischen dem Schmutzigen Donnerstag und dem Aschermittwoch knapp 150'000 Fasnächtler unterwegs und damit rund 7000 Personen weniger als im Vorjahr. Für Fasnachtsveranstaltungen in den Landgemeinden wurden über 90 Bewilligungen ausgesprochen. An diesen nahmen rund 210'000 Personen teil.

In Uri mussten die Einsatzkräfte während der Fasnacht zweimal wegen Streitigkeiten ausrücken. In beiden Fällen, am Sonntag in Schattdorf und am Dienstag in Altdorf, habe die Situation vor Ort entschärft werden können, teilte die Urner Kantonspolizei mit. Die Hintergründe seien nicht restlos geklärt, Anzeigen seien keine eingegangen. Bei der Kollision eines Fasnachtswagens mit der Strasseninfrastruktur in Silenen entstand Sachschaden von 700 Franken.