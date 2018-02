Schweiz: Anzeige nach Postauto-Skandal

Das Bundesamt für Verkehr BAV reicht Strafanzeige wegen des Buchhaltungsskandals bei Postauto Schweiz ein. Dies erklärte BAV-Mediensprecher Andreas Windlinger. Die Strafanzeige sei bei der Bundesanwaltschaft und bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern eingereicht worden.

Mit der Strafanzeige vollziehe das Bundesamt, was es bei Bekanntwerden des Skandals vergangene Woche angekündigt hatte, so Windlinger weiter.

Postauto Schweiz bezog während Jahren zu viele Subventionen von Bund und Kantonen und machte so unerlaubt Gewinne. Das Bundeamt für Verkehr hatte dies im Rahmen einer Revision festgestellt.