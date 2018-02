Sarnen: Starker Schneefall führte zu Verkehrsunfällen

Durch den starken Schneefall am Montag morgen kam es im Kanton Obwalden zu drei grösseren Selbstunfällen. Zwei Fahrzeuglenker mussten sich in Spitalpflege begeben und zwei Personenwagen erlitten Totalschaden.



Frühmorgens geriet ein talwärtsfahrender Personenwagen auf der schneebedeckten Melchtalerstrasse im Bereich Filland in Kerns ins Rutschen. Nach einer Kollision mit der bergseitigen Stützmauer überquerte der Personenwagen die Fahrbahn und stürzte ca. 35 Meter den Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die 20-jährige Fahrzeuglenkerin wurde leicht verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das Fahrzeug erlitt laut Kantonspolizei Obwalden Totalschaden.



Kurze Zeit später geriet ein Traktor mit Schneepflug beim Rückwärtsfahren auf der Sagengasse in Alpnach Dorf von der Strasse ab, worauf sich der Traktor im steil abfallenden Gelände mehrmals überschlug und rund 200 Meter talwärts zum Stillstand kam. Der 80-jährige Fahrzeuglenker wurde durch die Ambulanz mit mittelschweren Verletzungen ins Spital überführt. Der Traktor erlitt Sachschaden.



Vor dem Mittag geriet ein Personenwagen auf der Schwanderstrasse in Sarnen ins Schleudern, überquerte das Trottoir und stürzte ca. 10 Meter den Abhang hinunter, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 53-jährige Fahrzeuglenkerin wurde nicht verletzt. Nebst dem Totalschaden am Personenwagen entstand erheblicher Drittschaden.