Luzern: Weniger Leute an der Wey-Tagwache

In Luzern ist heute Morgen die zweite Runde der Luzerner Fasnacht eingeläutet worden: mit der sogenannten Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz:



Die Wey-Tagwache haben vermutlich nur hartgesottene Fasnächtler mitgemacht: 1500 Frühaufsteher feierten am Morgen bei Schnee und Kälte - im Vorjahr waren es 4000. Aus Polizeisicht sei die Tagwache ruhig verlaufen.



Am Nachmittag um 14 Uhr findet der grosse Wey-Umzug statt. Dieser führt vom Luzernerhof über die Seebrücke in die Neustadt. Über 30'000 Zuschauer werden erwartet.