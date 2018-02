Cham: Vier Verletzte nach Selbstunfall

Bei einem Selbstunfall auf der Autobahn wurden vier Fahrzeuginsassen verletzt.

Am frühen Montagmorgen fuhr ein 45-jähriger Chinese und vier weitere Insassen im Auto auf der Autobahn A4 in Richtung Zürich. Höhe Bibersee verlor der Lenker laut Zuger Polizei aus noch ungeklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug. Er kollidierte zuerst mit der Wand auf der rechten Seite neben der Fahrbahn, dann mit der Mittelleitplanke und kam schliesslich auf dem Überholstreifen, quer zur Fahrbahn, zum Stehen. Alle vier Mitfahrer im Alter zwischen 43 und 58 Jahren wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden von verschiedenen Rettungsdiensten betreut und ins Spital eingeliefert. Der Lenker kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Totalschaden, auch die Leiteinrichtung wurde stark beeinträchtigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 60'000 Franken. Der Unfallabschnitt war kurzzeitig nur eingeschränkt befahrbar.