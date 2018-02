Luzern: 25'000 Zuschauer am Fritschi-Umzug

Nach dem Urknall am Morgen folgte am Nachmittag der Umzug: Rund 40 Guggenmusigen und Wagenbaugruppen zogen dem Luzerner Seebecken entlang. Mit dabei waren auch zahlreiche wilde Nummern und 25'000 Zuschauer. Umzugs-Mottos hiessen: "Die ganze Welt ist eine Muppet-Show." Oder: "Wird die Welt von Affen regiert?" Oder: "Lozärn First". Angeführt wurde der Umzug von Bruder Fritschi und seiner Frau sowie der Zunft zu Safran.

Bei der Tagwache waren 15'000 Fasnächtler mit dabei.