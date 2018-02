New York: Börsen-Crash

An der Wall Street ist zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex sackte am Montag zeitweise um knapp 1600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. Dieses Mal dürften Sorgen um eine schneller als bisher vermutet verlaufene Zinswende der Hintergrund sein. Erst vor wenigen Tagen war noch bei 26'616 Punkten sein jüngstes Rekordhoch bejubelt worden.

Auch der SMI sank, erholte sich aber im Verlaufe des Tages wieder etwas.