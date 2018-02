Ski Alpin: Aline Danioth gewinnt Gold an Junioren-WM

Der Schweizer Medaillen-Regen an der Junioren-WM in Davos geht weiter! Aline Danioth gewinnt Gold in der Kombination. Die 19-jährige Urnerin führte nach dem Slalom und baute ihren Vorsprung im Super-G noch aus. Für Aline Danioth ist es schon die dritte Medaille an der Junioren-WM, die insgesamt neunte für die Schweiz.