Schweiz: Handy verbreitet in der Armee geheime Infos

Private Smartphones und Fitnessarmbänder von Soldaten verbreiten Informationen zu geheimen Militärbasen im Internet. So tauchten detaillierte Karten auf, beispielsweise von der grossen US-Basis Bagram in Afghanistan. Auch Geheimnisse der Schweizer Armee seien in Gefahr, bestätigt Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage. Was die Armee den Soldaten empfiehlt, sagt sie jedoch nicht. An besonders sensiblen Standorten gelte zudem ein Handyverbot.