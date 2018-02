Eishockey: Der EVZ verliert die Spitzenpartie in Bern

Die Zuger verlieren in Bern vor 16'833 Zuschauer denkbar knapp gegen den SCB mit 0 zu 2. Bis zum Tor von Berger in der 46. Minute war die Partie sehr ausgeglichen und vor allem die beiden Torhüter leisteten einen phänomenalen Einsatz. Der zweite Treffer gelang den Mutzen dann kurz vor Schluss ins leere Tor.

In der Tabelle bleibt alles beim Alten. Der SC Bern liegt an der Spitze vor Zug und Biel. Jetzt geht es in eine längere Pause - wegen den olympischen Spielen - und zwar bis zum Mittwoch, 28. Februar, wo der EVZ dann auswärts gegen Lausanne spielt.

In der zweiten Partie des Abends verliert Lugano gegen Kloten mit 2 zu 7.