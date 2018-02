Baar: Festnahmen und Ausweisungen nach Razzia

Am Donnerstagabend ist in einem Barbetrieb in der Gemeinde Baar ZG eine Serviceangestellte festgenommen worden. Sie hatte ohne die nötige Arbeitserlaubnis im Service gearbeitet. Die Barbetreiberin wurde wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Lotterie- und Geldspielgesetzes angezeigt.



Ein Schnellrichter der Staatsanwaltschaft Zug verurteilte die Angestellte zu einer bedingten Geldstrafe, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag mitteilten. Das Amt für Migration hat die Frau aus der Schweiz ausgewiesen. Sie wird am nächsten Donnerstag in ihr Heimatland Bosnien-Herzegowina ausgeliefert.



Zudem wurde sie mit einem dreijährigen Einreiseverbot für die Schweiz, Liechtenstein und das Gebiet der "Schengen"-Staaten belegt. Die Frau wurde im Rahmen einer Nachkontrolle des Lokals festgenommen.



Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere Wettcomputer und einen grösseren Geldbetrag sicher. Der Barbetreiberin werden Verstösse gegen das Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten sowie gegen das Ausländergesetz vorgeworfen. Die Frau aus Serbien muss sich vor der Staatsanwaltschaft Zug verantworten.



Die Zuger Polizei führte die Nachkontrolle wegen verbotener Sportwetten in Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration, der interkantonalen Lotterie- und Wettkommission (Comlot) sowie der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug durch.