Zweites Gold für Marco Odermatt

Marco Odermatt krönte sich zwei Tage nach seinem Triumph in der Abfahrt in Davos auch zum Junioren-Weltmeister im Super-G. Odermatt setzte sich beim Gewinn seiner insgesamt dritten WM-Goldmedaille auf Junioren-Stufe vor dem Amerikaner River Radamus durch, der vor zwei Jahren an den Jugend-Winterspielen in Lillehammer dreimal siegreich gewesen war. Dritter wurde mit Luke Winters ein weiterer US-Athlet. Die Chancen stehen gut, dass sich Odermatt an der Heim-WM in der kommenden Woche ein weiteres Mal Gold umhängen lassen darf. Am Dienstag steht mit dem Riesenslalom seine Paradedisziplin auf dem Programm. Der 20-jährige Nidwaldner hatte zuletzt in vier Europacup-Riesenslaloms die Ränge 1, 2, 4 und 3 belegt. 2016 in Sotschi hatte Odermatt im Riesenslalom seinen ersten Junioren-WM-Titel errungen.