Ski alpin: Schweizer Junioren räumen an WM ab

An den alpinen Junioren-Weltmeisterschaften in Davos holten die Schweizer heute drei Medaillen: Marco Odermatt (Buochs) gewann Gold in der Abfahrt, Lars Rösti (BE) holte Bronze. Im Slalom-Rennen der Juniorinnen gewann Aline Danioth (Andermatt) ebenfalls WM-Bronze.