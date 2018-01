Tennis: Roger Federer geniesst das Bad in der Menge

Tennislegende Roger Federer wurde am Dienstag am Flughafen Zürich nach seinem Sieg in Melbourne von mehreren hundert Fans empfangen. Früher umging er solche Empfänge, wie er selber im Sunshine Radio Interview sagt. Heute geniesst er sie und lässt sich von seinen Fans feiern.