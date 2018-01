Zug: Schweizweit höchste Mieten

In der Schweiz sind zwei von drei Haushalten zur Miete. Das zeigt die neuste Statistik des Bundes über das Jahr 2015.

Am meisten Mieter lebten demnach im Kanton Basel-Stadt. Dort betrug ihr Anteil über 80 Prozent. Am wenigsten waren es im Kanton Jura - mit knapp 40 Prozent.

Die durchschnittliche Wohnungs-Miete in der Schweiz betrug rund 1'300 Franken pro Monat, über alle Wohnungsgrössen betrachtet. Am höchsten war die Durchschnitts-Miete mit 1'800 Franken im Kanton Zug. Am wenigsten zahlten Mieter im Kanton Jura, etwa 900 Franken pro Monat.