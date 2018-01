Zug: Rauchende Autos halten Feuerwehr auf Trab

Auf einem Parkplatz an der Zugerstrasse in Baar ist am Sonntagnachmittag ein Personenwagen in Brand geraten, worauf auch der Inhalt von zwei danebenstehenden Abfallmulden Feuer fing. Verletzt wurde niemand. Die Schadenssumme beträgt mehrere zehntausend Franken, teilt die Zuger Polizei mit. Die Brandursache ist noch unklar.



Auch auf der A4 bei Rotkreuz drang Rauch aus einem Fahrzeug. Eine Autofahrerin stellte kurz vor der Verzweigung Rütihof fest, dass Rauch aus der Motorhaube stieg. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug umgehend anhalten und dieses unverletzt verlassen. Als Ursache für die Rauchentwicklung wird ein technischer Defekt vermutet.

Wegen beiden Fällen kam es zu Verkehrsbehinderungen.