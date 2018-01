Zug: Frau von Gabelstapler angefahren

Eine Frau ist auf einem Fussgängerstreifen von einem Gabelstapler angefahren worden. Sie wurde verletzt ins Spital eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen an der Dammstrasse in der Stadt Zug. Ein 21-jähriger Gabelstaplerfahrer fuhr auf der Dammstrasse, als am Ende der Dammstrasse, als eine 33-jährige Frau, unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten, den Fussgängerstreifen betrat. Da sie zusätzlich durch ihr Handy abgelenkt war, bemerkte sie den Gabelstapler nicht, worauf es zum Zusammenprall kam. Mit leichten Verletzungen wurde sie durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.