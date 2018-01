Zug: Datenbank über gewaltbereite Personen

Vor schweren Gewalttaten gibt es oft erkennbare Anzeichen. Der Zuger Kantonsrat hat deshalb entschieden, eine so genannte "Gefährdungsmeldung" einzuführen. So können Personen registriert werden, von denen eine hohe Gewaltbereitschaft ausgeht. Diese Massnahme wurde mit 56 zu 18 beschlossen.

Ein Beispiel wäre, wenn jemand auf dem Sozialamt ausfällig wird und Mitarbeiter bedroht. Die Vorfälle werden in einer Datenbank gespeichert und helfen, potenzielle Täter im Auge zu behalten.