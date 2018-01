Zug: Keine Konzerte mehr für Schwerverbrecher

Der Zuger Kantonsrat hat am Donnerstag ein Postulat überwiesen, welche die jährlichen Konzerte in der Strafanstalt Bostadel abschaffen will. Dass Kriminelle auf diese Weise unterhalten würden, sei ein Affront gegenüber den Opfern. Hinter dem Vorstoss stehen SVP, FDP und CVP. Die Ausgaben pro Konzert belaufen sich auf etwa 3'000 Franken. Bezahlt werden diese über den Insassen-Fonds, in dem Bussgelder geäufnet werden.