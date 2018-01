Wer bis 25 einen Erstabschluss auf der Sekundarstufe II erlangt, hat gute Chancen auf eine Arbeitsstelle. Schweizweit lag diese Quote im Jahr 2015 bei 90,9 Prozent der jungen Erwachsenen - die Zentralschweiz steht überdurchschnittlich da. Zug bildet die Ausnahme.

In Zug liegt die Quote bei 90,9 Prozent und damit genau im Schweizer Mittel, wie das Bundesamt für Statistik BFS am Dienstag mitteilte. Uri und Nidwalden mit je 98,1 Prozent führen die Tabelle an - besser steht nur noch der schweizweite Primus Appenzell-Innerrhoden mit 98,6 Prozent da. In Schwyz erreichten 95,5 Prozent einen Sekundarstufe-II-Abschluss, in Luzern 94,8 und in Obwalden 91,2 Prozent.