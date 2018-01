Muotathal: Eingeschlossene sind wohlauf

Am Sonntagabend gelangten die Einsatzkräfte der Speleo-Secours Schweiz nach einem mehrstündigen Weg zu den im Hölloch in Muotathal eingeschlossenen Männern. Alle Personen sind unverletzt. Die Einsatzleitung steht weiterhin in Kontakt mit den Männern im hochwassersicheren Biwack. Aufgrund der aktuellen Wassersituation in der Höhle und der Wettervorhersage geht die Einsatzleitung davon aus, dass die eingeschlossenen Männer das Hölloch die kommenden 48 Stunden nicht verlassen können. Die Situation wird jedoch laufend neu beurteilt.