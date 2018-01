Immensee: Spektakulärer Verkehrsunfall

Auf der A4 kollidierte ein Personenwagen zuerst mit der Mittelleitplanke und anschliessend mit einem folgenden Fahrzeug. Verletzte gab es keine.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend (20. Januar 2018) um ca. 19.10 Uhr auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Zug. Kurz nach der Einfahrt Küssnacht am Rigi prallte ein 50-jähriger Lenker eines Personenwagens aus noch ungeklärten Gründen in die Mittelleitplanke, von wo er auf die Normalspur zurückkatapultiert wurde und mit einem folgenden Personenwagen kollidierte. Die beiden Fahrzeuge schleuderten anschliessend über den Pannenstreifen eine Böschung hinauf und rissen auf einer Länge von ca. 50 Metern einen Wildzaun nieder. Schliesslich kamen das unfallverursachende Fahrzeug auf dem Pannenstreifen und das andere in der Böschung zum Stillstand.

Weder der Lenker des unfallverursachenden noch die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahnen musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.