Stansstad: 77-Jähriger erschiesst seine Frau

In Stansstad ereignete sich am Freitag ein Tötungsdelikt. Wie die Nidwaldner Kantonspolizei mitteilt, meldete sich ein 77-jähriger Mann bei der Polizei. Er gab an, seine 73-jährige Ehefrau am gemeinsamen Wohnort erschossen zu haben. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Mann wurde verhaftet. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind noch unklar.