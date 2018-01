Eishockey: Der EVZ verliert in Lugano

Der EV Zug verliert in Lugano vor 5'763 Zuschauer mit 0 zu 1. Das einzige Tor der Partie schoss in der fünften Minute für die Tessiner Chiesa. In der Tabelle bleibt der EVZ trotz Niederlage gegen Lugano auf dem 2. Platz hinter dem SC Bern.

Die nächste Partie spielen die Zuger am kommenden Dienstag, 23. Januar daheim gegen die ZSC Lions. Sunshine Radio ist ab 19.45 Uhr LIVE mit dabei.

Die weiteren Ergebnisse des heutigen Spieltages (NL), 42. Runde:

Ambri - SCL Tigers 2 : 3

Bern - Lausanne 4 : 3 nV

Biel - Davos 5 : 1

Freiburg - Genf 5 : 4 nP

Kloten - ZSC Lions 4 : 3 nP