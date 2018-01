Zürich: Flüchtiger Mann mit Sohn aufgetaucht

Seit Sonntag haben Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Mann gesucht, der mit seinem dreijährigen Sohn untergetaucht ist. Am Mittwoch nun hat sich der Vater bei einem Amtsgericht in Spanien gemeldet. Dem Kind geht es gemäss den spanischen Behörden gut.



Zusammen mit den spanischen Behörden klären nun Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft die Hintergründe des Vorgefallenen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Behörden untersuchen auch, ob der Vater strafrechtlich belangt wird.



Für den Besuch bei seinem 3-jährigen Sohn in Zürich am vergangenen Sonntagmorgen war der Mann aus dem Ausland angereist. Dann entzog er das Kind der Obhut der Mutter. Bis zum Mittwoch war unklar, wo sich der Mann und das Kind aufhielten. Die beiden konnten trotz intensiven Ermittlungen nicht gefunden werden.



Bereits am Sonntag schlossen die Behörden nicht aus, dass sich der Spanier mit seinem Sohn ins Ausland abgesetzt haben könnte.