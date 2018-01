Ebikon: Verkehrsunfall zwischen zwei Lieferwagen

Zwei Lieferwagen passierten die Kreuzung mit Ampelanlage auf dem Sedel. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision mit hohem Sachschaden. Beide Lenker behaupten bei Grünphase die Kreuzung befahren zu haben. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.



Am Dienstagabend befuhren zwei Lieferwagen die Kreuzung Reusseggstrasse – Sedelstrasse. Der eine Lieferwagen mit Anhänger fuhr vom Seetalplatz her über die Kreuzung. Der andere Lieferwagen fuhr in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte in Richtung Sedel abzubiegen. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Beide Lenker behaupten während der Grünphase die Kreuzung befahren zu haben. Beim Zusammenstoss entstand Sachschaden in der Höhe von rund 35‘000 Franken.