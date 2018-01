Rotkreuz: Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr

Auf der Autobahn A4 ist es zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn A4 zwischen Küssnacht (SZ) und der Verzweigung Rütihof in Fahrtrichtung Zug. Infolge Unaufmerksamkeit kam es auf dem Überholstreifen zu mehreren Kollisionen. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 25'000 Franken. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr.