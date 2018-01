Schwyz: Vier Personen verhaftet

Die Kantonspolizei Schwyz und die Kantonale Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz haben mit Unterstützung der Kantonspolizeien Aargau und Zürich in einer interkantonalen Aktion am Dienstag, 9. Januar 2018, wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Förderung der Prostitution einen Mann und drei Frauen verhaftet. Im Zuge dieser koordinierten Aktion wurden drei Milieubetriebe in Affoltern am Albis, Brugg und Brunnen durchsucht. Nebst Beweismaterial wurden rund 200‘000 Franken Bargeld und ein Wettspielautomat sichergestellt. Zwei Beschuldigte – ein 58-jähriger Italiener und eine 30-jährige Ukrainerin – befinden sich in Untersuchungshaft, eine 40-jährige Rumänin und eine 41-jährige Kasachin wurden mittlerweile wieder auf freien Fuss gesetzt.