Eishockey: Der EVZ verliert hoch gegen Freiburg

Der EV Zug verliert klar in Freiburg mit 0 zu 6 und holt sich damit vor 6'014 Zuschauer die erste Niederlage in diesem Jahr. In der Tabelle bleiben die Zuger auf dem zweiten Rang. Auf Rang 3 mit gleich viel Punkten (69) liegt der EHC Biel noch vor Lugano.

Bereits kommenden Dienstag, 16. Januar kann sich der EVZ beim HC Fribourg-Gotteron in der Bossardarena revanchieren für diese hohe Niederlage. Die Partie wird um 19.45 Uhr angepfiffen und von Sunshine Radio Live übertragen.

Die weiteren Ergebnisse in der National League, 40. Runde:

Biel - Bern 4 : 3

Davos - Kloten 2 : 6

Lugano - Genf 7 : 1

ZSC Lions - Ambri 2 : 3 nV